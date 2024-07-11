Состав «Урала» пополнил нападающий

Нападающий Илья Порохов перешёл в екатеринбургский «Урал». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«23-летний футболист уже прибыл в Екатеринбург и присоединился к тренировочному процессу команды Евгения Аверьянова. В «Урале» Илья будет играть под седьмым номером.

Рады видеть Илью в нашей команде. Желаем скорейшего дебюта за «Урал»!» — написано в заявлении екатеринбургского клуба.

Предыдущим клубом футболиста были подмосковные «Химки». В сезоне-2023/2024 он выступал за «Тюмень». 23-летний Илья Порохов провёл в Мелбет Первой лиге 29 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Урал» сыграет с «Сочи» 14 июля.