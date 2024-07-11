Павел Кукуян назначен на матч «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России

Назначены судьи на матч за Суперкубок России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Александр Гвардис.

Матч состоится в субботу, 13 июля. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.