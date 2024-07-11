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«Бавария» объявила о переходе опорного полузащитника Пальиньи

«Бавария» объявила о переходе опорного полузащитника Пальиньи
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Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе опорного полузащитник Жоау Пальиньи. Ранее португальский футболист выступал за лондонский «Фулхэм».

Напомним, ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатят за Пальинью € 46 млн плюс бонусы. В минувшем сезоне 28-летний Жоау принял участие в 39 матчах «Фулхэма» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Фото: Соцсети ФК «Бавария»

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Бавария» не сумела выиграть ни одного трофея. Чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер», набравший 90 очков. Мюнхенцы расположились только на третьей строчке. Вторым стал «Штутгарт».

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