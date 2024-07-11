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Нападающий «Партизана» Николич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Урал»

Нападающий «Партизана» Николич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Урал»
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Нападающий сербского «Партизана» Неманья Николич прокомментировал информацию о возможном переходе в екатеринбургский «Урал». Николич заявил, что с радостью вернётся в Россию.

— Появилась новость, что вы можете перейти в «Урал».
— Я ничего не знаю про это. Но мне написали, что услышали об этом из прямого эфира товарищеского матча с «Локомотивом». Это радует, поэтому если что-то есть, то будем разговаривать. Что ещё делать? Конечно, с удовольствием вернусь в Россию, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Урал» сыграет с «Сочи». Встреча состоится 14 июля.

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