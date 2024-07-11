«Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Деспотовичем

Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед нападающим Джордже Деспотовичем. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Из-за этого бана команда рискует выйти без всех новичков на матч 1-го тура Мелбет Первой лиги.

Напомним, летом 2018 года в качестве свободного агента Деспотович перебрался из «Астаны» в «Оренбург». Затем, летом 2020 года, боснийский форвард перебрался в «Рубин», а зимой 2022 года по обоюдному согласию сторон покинул казанский клуб. Потом Джордже поиграл за тульский «Арсенал» и с нынешнего лета находится без команды.

В общей сложности Деспотович сыграл за «Рубин» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 500 тыс.