Дуглас Сантос: «Зенит» стал сильнее с приходом Горшкова

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о переходе в стан сине-бело-голубых Юрия Горшкова. По словам бразильца, после перехода Горшкова «Зенит» стал сильнее.

«Я и команда прекрасно знали, что за футболист Юрий Горшков. Он провёл качественный сезон в самарских «Крыльях». Замечательный, очень техничный, цепко играющий в обороне. Он совершенно точно пришёл, чтобы помочь команде. Конкуренция всегда во благо, принесёт хорошие плоды — каждый будет стараться принести максимальное количество пользы. Горшков качественно и ответственно подходит к тренировочному процессу — для меня как капитана это ценно. С ним наша команда стала сильнее», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.