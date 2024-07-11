Защитник «Зенита» Сантос поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в Суперкубке

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в Суперкубке России. Встреча состоится в субботу, 13 июля. Начало игры — в 20:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы довольно мощно и бодро начали предсезонную подготовку. Тренировки были очень изнурительными и качественными, а товарищеские матчи — хорошими и очень показательными. Мы хорошо подготовились, в достаточно короткие сроки смогли набрать хорошую форму.

Чувствую, что все с большим нетерпением ожидают первый матч сезона в субботу. Первый матч — и сразу финал, шанс завоевать очередной трофей. Конечно, мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло. Что касается новых игроков, насколько я вижу, они очень хорошо адаптировались, приняли и усвоили и философию нашего главного тренера, и принцип и стиль игры «Зенита». То, насколько изнурительными и сложными могут быть тренировки, — в таком клубе, как «Зенит», по-другому быть не может. Мы все очень рады этому, потому что я чувствую, что с такой самоотдачей, с таким вовлечением новые игроки смогут принести максимум пользы на футбольном поле, а это именно то, что нам нужно. Надеюсь, с божьей помощью мы сможем в субботу завоевать трофей и начать сезон с победы», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.