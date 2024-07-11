Защитник «Зенита» Сантос рассказал о своём состоянии после травмы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о своём состоянии после травмы.

«В конце прошлого сезона я пропустил две последние невероятно важные игры и не смог быть на поле и помогать партнёрам по команде. Но прошедшее после этого время я провёл очень качественно. Чувствую, что полностью восстановился. Абсолютно на равных условиях со всеми участвую в тренировочном процессе, чувствую, что приближаюсь к своей лучшей форме. Приложу максимум усилий, чтобы как можно быстрее её достичь и вместе с партнёрами по команде провести большое количество качественных и ярких матчей в этом сезоне», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В субботу, 13 июля, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.