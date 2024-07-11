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Игрок «Зенита» Сантос: чувствую, что прибавляю в общении на русском языке

Игрок «Зенита» Сантос: чувствую, что прибавляю в общении на русском языке
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался об изучении русского языка.

«Безусловно, я как капитан с кем-то стараюсь говорить по-русски, с кем-то по-английски. Мне всё ещё очень сложно учить его полноценно, но за эти пять лет, которые я провёл в «Зените, было много разных счастливых ситуаций и моментов, которые многому научили. Учился я и на каких-то ошибках и неудачах. Но знание языка, понимание каких-то отдельных фраз прибывает, оно увеличивается, но, повторюсь, полноценно говорить пока сложно. Хотя я стараюсь и чувствую, что в общении с русскими игроками прибавляю. Чуть-чуть, шаг за шагом улучшается уровень, буду продолжать работать и над этим компонентом тоже», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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