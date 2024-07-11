Мама автора победного гола Англии Нидерландам требовала, чтобы её сын вышел на поле

Мать нападающего сборной Англии Олли Уоткинса, который забил победный гол в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами, требовала, чтобы её сын вышел на поле в этой игре. Женщина в ходе беседы с английскими болельщиками перед игрой с Нидерландами заявила, что нападающий обязан появиться «на этом чёртовом поле в среду вечером». Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.