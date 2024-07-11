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16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов заключил контракт с «Манчестер Юнайтед»

16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов заключил контракт с «Манчестер Юнайтед»
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Крайний нападающий молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов подписал с манкунианским клубом контракт. Об этом сообщил сам футболист в своих социальных сетях.

«Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал Ибрагимов.

16-летний Амир родился в Дагестане, но уже продолжительное время выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2), проведя на поле 60 минут.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Англии U18 российский футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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