Главный тренер «Зенита» Семак: у всех новичков есть шанс сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках команды. В субботу, 13 июля, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Каждый игрок обладает своими индивидуальными качествами: кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее, кто-то быстрее теряет форму, кто-то быстрее устаёт. Также и пришедшие игроки: у них у всех индивидуальные характеристики. У кого-то от природы выносливость на высоком уровне, кому-то нужно набирать немножко, приспосабливаться к тренировочному процессу. У любой команды есть свои требования, и, конечно, адаптация требует определённого периода времени, как тактическая, так и физическая. Неважно, интенсивные или объёмные тренировки, организму нужно привыкнуть к той работе, которая проводится в команде. Две недели — это, конечно, недостаточный срок. Уже по ходу будем больше интегрировать ребят в игру нашей команды. Но на сегодняшний день есть шанс сыграть у всех наших новичков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.