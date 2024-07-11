Семак: появление Смолова — большой плюс для «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Краснодар» изменился незначительно. За исключением трёх лидеров, которые играют на Кубке Америки, остальные все в стою. Кто-то ушёл, кто-то пришёл, но изменения небольшие. Конечно, появление Фёдора Смолова большой плюс для команды. Это игрок, который может играть и нападающего, и второго форварда вместе с Кордобой, добавит вариативности, безусловно. Игрок, который умеет забивать, это серьёзное усиление. То же самое сказать и про того же Са, который в принципе адаптировался.

И Са, и Батчи – игроки быстрые, игроки техничные. То есть вся группа атаки выглядит очень мощно. Команда, которая, в принципе, долгое время лидировала в прошлом чемпионате России, заняла второе место вслед за нами. Это будет встреча двух самых сильных клубов. Конечно, играть против «Краснодара» всегда интересно. Посмотрим, кто в каком состоянии. Как сложится игра, предположить сложно ввиду отсутствия официальных матчей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.