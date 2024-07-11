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Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Клаудиньо во «Фламенго».

«По Клаудиньо, конечно, предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание игроков: кто-то устаёт, кому-то нужны какие-то изменения. Практически каждое трансферное окно много разговоров про наших лидеров. Здесь, конечно, для нас есть определённые сложности в подготовке. На сегодняшний день все в строю. Что будет завтра — никто не знает. Если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, конечно, мы никого держать не будем. Будем искать игроков на эти позиции. Пока никакой конкретики нет на сегодняшний день, только разговоры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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