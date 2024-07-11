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Семак: не стоит говорить, что «Зенит» сейчас находится в хорошей форме

Семак: не стоит говорить, что «Зенит» сейчас находится в хорошей форме
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о физических кондициях своей команды.

«Действительно, в прошлом году мы сыграли не лучший наш матч, что касается качества и функциональной готовности игра у нас не получилась. Но это нормально для начала сезона. И предыдущие матчи иногда складывались хорошо с точки зрения движения и качества, иногда нет. Повторюсь, это нормально для команды, которая только втягивается в сезон. Что касается предстоящего матча, предположить что-либо очень сложно, потому что не хватает, безусловно, игровой практики у игроков. Говорить, что команда находится в хорошей форме, наверное, не стоит, потому что сыграли по одной полноценной игре, и то далеко не все. Но на сегодняшний день, я думаю, в достаточном функциональном состоянии, чтобы сыграть 90 минут, большинство игроков способны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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