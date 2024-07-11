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Семак: конечно, меня ставят в известность о трансферах «Зенита», но и разногласия есть

Семак: конечно, меня ставят в известность о трансферах «Зенита», но и разногласия есть
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной работе клуба.

«В нашем клубе есть встречи по трансферам, по целям на то или иное трансферное окно. Мы садимся и обсуждаем, какие позиции нам нужны для усиления, мы со своей стороны предлагаем кого-либо, клуб со своей стороны занимается поиском тех или иных игроков. И потом уже руководство, Александр Иванович и доверенные лица, вступают в процесс уточнения тех или иных возможностей.

Что касается меня, то, конечно, ставят в известность. Насколько могут приехать игроки, которых я не знаю, наверное, такого не бывает. Что касается каких-либо разногласий, безусловно, они есть, у клуба может быть своё мнение, у меня – своё. С точки зрения выгоды для клуба мы занимаемся одним делом, но смотрим немного с разных сторон, это рабочие моменты, которые, в принципе, решаются. Никаких серьёзных проблем в этом отношении нет. Вы абсолютно правы, что касается подписания игроков, этим занимается клуб и Александр Иванович. На все вопросы, которые насущные и интересные у вас есть, я думаю, он с удовольствием ответит. Общаться он любит», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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