Семак: у многих команд по три-четыре нападающих, а в «Зените» два — этого недостаточно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нехватке нападающих в составе сине-бело-голубых.

«Действительно, у нас есть два нападающих, но они разные по своему функционалу. Что касается Вани, он играл у нас ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких форвардов, когда отсутствовал по тем или иным причинам Кассьерра. Конечно, Ване лучше играть вторым форвардом, он не нападающий, который играет по системе 4-3-3. И замены того же Матео по функционалу у нас нет: нам нужно или Глушенкова, или Сашу Ерохина пробовать, потому что у нас нет нападающего, который может заменить Матео. Конечно, команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы играли много матчей, в которых команда глубоко и низко обороняется, и игрок, который играет хорошо на втором этаже, нам бы пригодился. Насколько это получится или не получится, не знаю.

Даже если посмотреть на другие команды, у многих по три-четыре нападающих, а у нас два. Если мы собираемся играть в два форварда, конечно, этого недостаточно. Посмотрим, что получится. Мы хотели бы, чтобы тот игрок, который придёт, усилил бы нашу команду, а не просто пришёл на то место, которое нам необходимо. Изидор? Он не нападающий, а больше вингер. Это мы его используем на позиции нападающего опять же от безысходности, потому у нас нет нападающих. Изидор — это игрок фланговый, он и играл вингера, по сути, чтобы лучше использовать его удар и скоростные качества», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.