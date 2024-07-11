Капитан Нидерландов ван Дейк рассказал о своём будущем в сборной

Капитан и защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о своём будущем в составе национальной команды после поражения от Англии (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Понятия не имею, каким будет моё будущее в сборной. Летом придётся хорошенько подумать на этот счёт, чем я и займусь. А после попробуем ещё раз. Минувший сезон был очень долгим, было потрачено много сил, в том числе эмоциональных», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.