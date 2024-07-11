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«Зенит» объявил игровые номера новичков команды

«Зенит» объявил игровые номера новичков команды
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в социальных сетях опубликовала информацию об игровых номерах новичков команды. В это трансферное окно «Зенит» пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также полузащитник Максим Глушенков.

Игровые номера новичков «Зенита»:

1 — Евгений Латышонок;
4 — Юрий Горшков;
67 — Максим Глушенков;
82 — Сергей Волков.

В субботу, 13 июля, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.

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