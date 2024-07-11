Гендиректор «Спартака»: Деян Станкович не заинтересован в результате ниже второго места

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о задачах клуба, прописанных в контракте с главным тренером Деяном Станковичем.

«Прописали ли задачу новому тренеру? Не хотел бы рассказывать детали контракта, эта наша внутренняя история. Но задачи, безусловно, прописаны. Скажем так, он не заинтересован в результате ниже второго места», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Сербский специалист Деян Станкович был назначен на пост главного тренера в межсезонье. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Оренбургом» 21 июля.