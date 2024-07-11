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Гендиректор «Спартака»: рассчитываем, что Виллиан Жозе даст результат здесь и сейчас

Гендиректор «Спартака»: рассчитываем, что Виллиан Жозе даст результат здесь и сейчас
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о нападающем красно-белых Виллиане Жозе.

— Можете объяснить логику трансфера Виллиана Жозе, которому 32 года, но до этого клуб не продлил Джикию, которому 30?

— Имеет значение не только возраст, но и игровая позиция. Со спортивным блоком было принято решение, что нам необходимо усиление на позицию форварда более опытным футболистом. Наверное, Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы. Скорее всего. Но в ближайшие годы он может помочь клубу. Посмотрим, какую пользу он принесёт. На данный момент мы рассчитываем, что Виллиан Жозе сможет дать какой-то результат здесь и сейчас, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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