ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Испании де ла Фуэнте ответил, было ли предпочтение в сопернике по финалу Евро

Тренер Испании де ла Фуэнте ответил, было ли предпочтение в сопернике по финалу Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия (1:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Это два очень трудных соперника. Мы собираемся завершить турнир, пройдя через все великие команды этого соревнования, и по-другому и быть не могло. Двое лучших выходят в финал. Мы поужинали, посмотрели игру, а потом, более собранно в своём кабинете, более спокойно её проанализировали. Теперь начинается наш рабочий день с более детальным анализом Англии.

Было ли предпочтение Англии или Нидерландам? На все цвета есть мнения и вкусы. Это две великие команды. В начале турнира они были среди тех команд, которые претендуют на титул, и именно это и произошло. Англия очень мощная страна с опытными и очень закалёнными игроками. Это будет очень тяжёлая и требовательная игра», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android