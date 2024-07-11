Тренер Испании де ла Фуэнте ответил, было ли предпочтение в сопернике по финалу Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия (1:2).

«Это два очень трудных соперника. Мы собираемся завершить турнир, пройдя через все великие команды этого соревнования, и по-другому и быть не могло. Двое лучших выходят в финал. Мы поужинали, посмотрели игру, а потом, более собранно в своём кабинете, более спокойно её проанализировали. Теперь начинается наш рабочий день с более детальным анализом Англии.

Было ли предпочтение Англии или Нидерландам? На все цвета есть мнения и вкусы. Это две великие команды. В начале турнира они были среди тех команд, которые претендуют на титул, и именно это и произошло. Англия очень мощная страна с опытными и очень закалёнными игроками. Это будет очень тяжёлая и требовательная игра», — приводит слова де ла Фуэнте AS.