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Де ла Фуэнте: чтобы выиграть Евро-2024, Испания должна быть лучшей версией самой себя

Де ла Фуэнте: чтобы выиграть Евро-2024, Испания должна быть лучшей версией самой себя
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о национальной команде Англии, с которой «Фурия Роха» встретится в финале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия обладает набором очень хороших футболистов, у них сильная команда. Нет нужды перечислять сильнейших игроков нашего соперника, нам нужно быть лучшей версией самих себя, если мы хотим выиграть финал», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Сетка плей-офф Евро-2024

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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