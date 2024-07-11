Экс-игрок Замбии и «Ростова»: у нас есть уникальные игроки — шансы с Россией хорошие

Бывший футболист сборной Замбии Гифт Кампамба высказался о перспективах проведения товарищеского матча с Россией.

«В настоящее время в национальной команде Замбии есть несколько уникальных и опытных игроков, которые выступают на профессиональном уровне в Великобритании, Италии и других европейских лигах. Сейчас отличное время для замбийского футбола.

На данный момент у Замбии очень хорошие шансы в матче со сборной России, у нас много качественных игроков», — сказал Кампамба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появлялась информация, что национальные команды России и Замбии проведут товарищеский матч этой осенью. Позднее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что подобные переговоры не ведутся.