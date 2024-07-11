Стал известен арбитр финала Евро-2024 Испания — Англия

Главным арбитром финального матча чемпионата Европы 2024 года Испания — Англия станет французский судья Франсуа Летексье. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Финальный матч чемпионата Европы состоится в воскресенье, 14 июля. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

В 1/2 финала сборная Испании обыграла Францию (2:1), а англичане победили Нидерланды (2:1).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.