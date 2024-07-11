Экс-игрок «Рубина» Навас: Англия демонстрирует на Евро неприглядный для болельщиков футбол

Экс-игрок «Рубина» Сесар Навас высказался в преддверии финала Евро-2024 Испания — Англия.

«Англия — сложный соперник, который полон звёзд в составе. Но англичане действительно демонстрируют неприглядный футбол для болельщиков. Они стараются сохранять контроль над мячом, их игра медленная и не очень динамичная, вполне предсказуемая. Несмотря на то что в атаке у них очень много великолепных игроков, они проявляют себя очень статично, не создают слишком много шансов забить гол, хотя должно быть наоборот. Но в обороне испанцы играют хорошо, у них сильные и быстрые защитники», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.