Корнеев оценил игру сборной Англии в полуфинале Евро-2024

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался по итогам матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов (2:1).

«По стартовому составу видно было, что Куман сделал какие‑то выводы по прошлым матчам. Что с одним Депаем на острие невозможно играть. Но система осталась прежней. В принципе, Нидерланды неплохо играли, неплохо держались. Пропущенный гол встряхнул Англию. Они начали рисковать, но потом вернулись в свой «болотный» футбол. Нельзя сказать, что матч был скучный. Обе команды моментами создавали шансы. Это был не тот тягучий футбол, который мы привыкли видеть в матчах Англии. Надо отдать должное Саутгейту», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.