Сесар Навас рассказал, в чём у Англии будет преимущество над Испанией в финале Евро

Бывший футболист «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас рассказал, в чём у сборной Англии будет преимущество в финале Евро-2024 с Испанией.

«Англия физически более сильная команда, нежели Испания, их игроки сильнее и быстрее. В физическом плане у англичан преимущество. У Испании гораздо более сплочённая команда и с большим знанием и пониманием игры.

Англия рискует меньше, а Испания обычно атакует с большим количеством игроков.

Испания будет доминировать во владении мячом и попытается атаковать Англию, используя крайних защитников и полузащитников, чтобы сделать английскую оборону более открытой и создать больше пространства между защитниками. Если Испания быстро доставит мяч до Уильямса или Ямаля, то создадут опасность для английской обороны.

У Англии будут свои варианты победы на контратаках или за счёт стандартов, где у англичан преимущество.

Испания покажет весёлую, динамичную и рискованную игру в атаке, а Англия постарается играть более оборонительно и контратаковать», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.