Гендиректор «Крыльев»: мы предлагали контракт Горшкову, но он выбрал «Зенит»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о покинувшем самарскую команду защитнике Юрие Горшкове.

«Крылья» предложили контракт Горшкову на улучшенных условиях, в тех рамках, которые «Крылья» могут себе позволить. Предложение было сделано после окончания чемпионата. Он выбрал «Зенит». Мы не можем конкурировать по условиям с «Зенитом», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, нынешним летом левый защитник Юрий Горшков перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с новым клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.