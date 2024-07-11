Российские футболисты «Урарту» не получили визу в Эстонию для игры в Лиге конференций

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, что несколько российских футболистов не получили визу в Эстонию, чтобы отправиться на матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«У нас шесть российских футболистов, двое из них не смогли отправиться на игру из-за травмы, четверо не получили визы и не смогли поехать с командой», — приводит слова Гунько официальный сайт «Урарту».

Сегодня, 11 июля, в матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций «Урарту» на выезде встретится с эстонским «Калевом». Команды будут играть на стадионе «Кадриору» в Таллине (Эстония). Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

За «Урарту» выступают россияне Александр Мелихов, Александр Пуцко, Олег Поляков, Антон Килин, Леон Сабуа и Иван Игнатьев.