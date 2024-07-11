Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал переход Глушенкова в «Зенит»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе полузащитника Максима Глушенкова из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит».

«В переходе Глушенкова в «Зенит» нет никакого удивления. Вы видели, какой удачный сезон у него был, да и позапрошлый, часть которого он провёл в «Крыльях». Не просто так Максим ушёл в «Локомотив». Он стал лидером в таком клубе, как «Локомотив». Подкрепляет это своими статистическими данными. Удивления не было. Всем будет непросто. Всем нужно будет доказывать, что они готовы к такой конкуренции. «Зенит», как обычно, клуб с самой глубокой скамейкой. Свои шансы там можно только выгрызать», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.