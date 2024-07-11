«Атлетико» Мадрид представил форму на новый сезон

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте презентовал новую игровую форму команды, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/2025.

«Сочетая традиции и современность, новая футболка имеет синий воротник и элегантные линии, чередующиеся между толстыми красными и белыми полосами, которые проходят параллельно вертикально, с красными и синими цветами, которые чередуются и сочетаются в тонких градиентах. Строки, которые возвращают нас к легендарной форме сезона «дубля» и особенно к специальной футболке, которая использовалась в финале Кубка, в котором мы встретились с «Барселоной». 10 апреля 1996 года в Сарагосе мы были провозглашены победителями турнира благодаря незабываемому удару головой Милинко Пантича в заключительном отрезке дополнительного времени, который позволил нам выиграть со счётом 1:0», — написано в заявлении клуба.