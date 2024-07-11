Коутиньо прокомментировал возвращение в чемпионат Бразилии

Полузащитник Филиппе Коутиньо прокомментировал своё возвращение в чемпионат Бразилии. Напомним, футболист присоединился к своему родному клубу — «Васко да Гама».

«Это чувство огромного счастья, радости и даже тревоги. Я долгое время жил за границей. Теперь я действительно чувствую, что вернулся домой — в место, где я вырос, в клуб, который я люблю. Моё окружение видит, как я счастлив от возвращения», — приводит слова Коутиньо официальный сайт бразильского клуба.

Минувший сезон Коутиньо провёл в аренде в катарском «Аль-Духаиле». Он успел отыграть за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с катарским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.