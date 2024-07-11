Беллингем — об Уоткинсе: Олли — герой, он спас Англию в матче с Нидерландами

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о нападающем национальной команды Олли Уоткинсе, который забил победный гол в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами.

«Олли вышел и победил. Мы очень благодарны, поскольку не знаю, хватило ли бы меня ещё на полчаса. Я очень рад за него. Он вышел и использовал свой шанс. Более гордым за него быть просто невозможно. Вся команда за него горой. Он герой, и он спас нас», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.