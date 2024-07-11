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«Торпедо» сообщило о расторжении контракта с защитником Журавлёвым

Защитник Юрий Журавлёв покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и 28-летний защитник Юрий Журавлёв договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон.

В весенней части сезона-2023/2024 Журавлёв выступал за «Химки» на правах аренды.

Юрий, спасибо за игру и удачи!» — написано в заявлении «Торпедо».

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Юрий Журавлёв провёл в совокупности за «Торпедо» и «Химки» 19 матчей, в которых забил два мяча. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В 1-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо» дома сыграет со «СКА-Хабаровск» в воскресенье, 14 июля. Начало встречи — в 18:30 мск.