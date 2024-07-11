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Капитан «Партизана» Маркович: российские клубы заслуживают играть в Лиге чемпионов

Капитан «Партизана» Маркович: российские клубы заслуживают играть в Лиге чемпионов
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Капитан «Партизана» Светозар Маркович считает, что российские клубы заслуживают играть в Лиге чемпионов из-за высокого качества стадионов, команд и футболистов. По его мнению, это показатель того, что клубы должны выступать в еврокубках.

«Я думаю, что российские клубы заслуживают играть в Лиге чемпионов, потому что здесь очень хорошие стадионы, тренировки, команды и футболисты. Для меня это показатель того, что они должны играть в Лиге чемпионов», — сказал Маркович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. УЕФА и ФИФА приняли решение о бане России на международной арене в 2022 году.

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