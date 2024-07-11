Игрок «Партизана» Маркович: много сербских тренеров в РПЛ — хорошо для российского футбола

Защитник белградского «Партизана» Светозар Маркович высказался о сербских тренерах в Российской Премьер-Лиге.

— Почему в России стало больше сербских тренеров?

— Николич и Ивич — это очень хорошие тренеры. ЦСКА и «Краснодар» — это большие клубы, а РПЛ – это очень хорошая лига. Я думаю, что большое количество сербских специалистов в РПЛ — это хорошо для российского чемпионата. Я считаю, что они очень хорошие тренеры и могут принести много хорошего результата в российский футбол, — сказал Маркович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Партизан» принимал участие в Братском кубке, где встречался с московскими «Динамо» (2:2, 4:2 пен.) и ЦСКА (0:3). После турнира сербская команда сыграла с московским «Локомотивом» (1:1).

«Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».