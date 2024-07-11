Гендиректор «Спартака» Малышев: мы уменьшили количество утечек о переговорах и игроках

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о снижении медийной активности клуба. По словам функционера, красно-белым удалось уменьшить количество утечек о переговорах по трансферам. В то же время он заявил, что в новом сезоне «Спартак» планирует создавать больше позитивных инфоповодов.

«Аршавин сказал, что в „Спартаке“ сейчас тихо и невесело? В целом, мне кажется, — из позитивного — мы уменьшили количество утечек о переговорах и игроках, которых мы смотрим. В этом нет ничего плохого. 90% фамилий, которые появляются в медиа, — предположения, мы по этим фамилиям ни с кем не общались. Это хорошо, потому что чем меньше шума вокруг сделки, тем её проще закрыть. С другой стороны, нам хочется создавать больше позитивных поводов в медиа, и наша команда настраивается в новом сезоне на новые форматы и продукты, чтобы сделать клуб более интересным аудитории», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».