Саутгейт — об опыте финала Евро: в этот раз Англия постарается быть лучше

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о полученном опыте выступлений в финале чемпионата Европы.

«Ребята были очень спокойны в раздевалке — никаких бурных празднеств не планируется. Когда я пришёл на эту должность, у меня было два года работы тренером в Премьер-лиге, а сейчас я уже провёл более 100 международных матчей и многому научился. Из каждого опыта, который вы получаете, вы извлекаете уроки. Последний финал был нашим первым финалом Евро; у нас не всё получилось, но в этот раз мы постараемся быть лучше», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.