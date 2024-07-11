Юргену Клоппу предложили возглавить сборную США — The Independent

Бывшему главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу предложили возглавить национальную команду США. Об этом сообщил The Independent.

Ранее Федерация футбола США объявила, что Грегг Берхалтер освобождён от обязанностей главного тренера национальной команды после Кубка Америки.

По информации источника, с Клоппом был установлен первоначальный контакт по поводу возможности замены Грегга Берхалтера, поскольку США готовятся к чемпионату мира 2026 года. США будут принимать турнир совместно с Канадой и Мексикой. На Кубке Америки 2024 года сборная США заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее 57-летний Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» в конце сезона английской Премьер-лиги.