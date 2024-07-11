ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юргену Клоппу предложили возглавить сборную США — The Independent

Юргену Клоппу предложили возглавить сборную США — The Independent
Комментарии

Бывшему главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу предложили возглавить национальную команду США. Об этом сообщил The Independent.

Ранее Федерация футбола США объявила, что Грегг Берхалтер освобождён от обязанностей главного тренера национальной команды после Кубка Америки.

По информации источника, с Клоппом был установлен первоначальный контакт по поводу возможности замены Грегга Берхалтера, поскольку США готовятся к чемпионату мира 2026 года. США будут принимать турнир совместно с Канадой и Мексикой. На Кубке Америки 2024 года сборная США заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее 57-летний Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» в конце сезона английской Премьер-лиги.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android