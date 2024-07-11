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Гарри Кейн: я невероятно горжусь сборной Англии

Гарри Кейн: я невероятно горжусь сборной Англии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выступление своей национальной команды на Евро-2024. Напомним, англичане вышли в финал континентального первенства, где встретится со сборной Испании 14 июля.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

«Остался ещё один матч. Какая же невероятная игра, какое невероятное достижение — мы снова в финале! Это первый финал для нынешней сборной Англии за пределами нашей страны.

Полуфинал был особенным, это особенная ночь. Я невероятно горжусь всеми, кто принимал в этом участие. Всей сборной Англии — игроками и тренерским штабом. Путь к финалу был чертовски тяжёлым, но впереди ещё один матч.

Спасибо всем за поддержку, она значит для нашей команды очень много. Осталась ещё одна игра, давайте сделаем это вместе», — приводит слова Кейна The Sun.

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