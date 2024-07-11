Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Соболевым, который может перейти в «Зенит»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим Александром Соболевым, который, по информации СМИ, близок к переходу в «Зенит». Функционер заявил, что Соболев самоотверженно тренируется с красно-белыми, несмотря на слухи об уходе. Также Малышев отметил важную роль форварда в «Спартаке».

«Ходят слухи, что Соболев токсично ведёт себя на фоне возможного перехода в „Зенит“? Моё мнение по тем тренировкам, на которых я присутствовал, — Саша профессионал и, что бы вокруг ни происходило, тренируется с максимальной самоотдачей. А дальше будет видно.

Говорил ли я с ним о будущем? Да. Но оставлю пока без комментариев. Считаю, что Александр важный игрок «Спартака», большой профессионал, который приносит команде пользу. И в целом у меня позитивное к нему отношение», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.