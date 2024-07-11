Малышев: лицо «Спартака» — новые молодые ребята, которые забирают место в основе

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, кого считает лицом современной версии красно-белых. Он выделил молодых футболистов, которые забирают место в основном составе у более опытных футболистов.

«Витрина [фан-шопа], безусловно, обновится, когда мы будем делать промо новой формы, съёмка ведётся. Кто там точно будет, секрет не раскрою. Для меня на данный момент лицо «Спартака» — новые молодые ребята, которые забирают место в основе. Боюсь кого-то обидеть, не назвав. Наш состав амбициозен и силён. Вижу в молодых ребятах лидерские качества, которые они, может быть, боялись проявлять, пока Георгий (Джикия) капитанил. Очень надеюсь, что сейчас они эти качества проявят», — приводит слова Малышева «РБ Спорт»

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 московский «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.