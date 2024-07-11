Селюк: трансферная политика Кононова феерит — он укрепляет конкурентов, молодец!

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ивуарийского полузащитника Нене Гбамбле, ранее покинувшего «Торпедо», рассказал о вариантах дальнейшего развития карьеры игрока. Агент подтвердил, что Гбамбле может продолжить карьеру в «Химках».

«Нене в «Химках» сегодня первый день. Он планирует туда перейти, но, как это получится, посмотрим. Нене хороший футболист, почему нет? Трансферная политика Кононова феерит: он укрепляет конкурентов. «Родину» — туда переходит Рейна, Стефанович — в «Балтику», Москвичёв — в РПЛ, в «Акрон», Нене — в «Химки». Молодец! А приводит тех, с кем не может выиграть у «Иртыша» и «Челябинска».

Я жду ответа Кононова на вызов: я же предложил 20 миллионов против пяти. Олег Георгиевич, вы что, не хотите 20 миллионов? Или вы заранее понимаете, что вы никуда не выйдете, а только пойдёте на? Советую Кононову купить диск Лолиты и слушать песню «Пошлю тебя на небо за звёздочкой», — приводит слова Селюка Metaratings.