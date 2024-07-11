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Таранов: «Зенит» усилился лучше, но «Краснодар» настроится на один матч в Суперкубке

Таранов: «Зенит» усилился лучше, но «Краснодар» настроится на один матч в Суперкубке
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Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар». Встреча состоится в субботу, 13 июля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любой финал — это непредсказуемая игра. Будь то Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» или финал Евро Испания — Англия. Поэтому нет никакого смысла загадывать и говорить, что у «Зенита» будет больше шансов. Потому что на один матч может настроиться даже команда Второй лиги, выйти и обыграть клуб из РПЛ. На данный момент «Зенит» усилился больше, чем «Краснодар». Но я бы не стал отдавать предпочтение в Суперкубке России питерцам», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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