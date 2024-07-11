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Защитник «Зенита» Горшков рассказал о своём отношении к алкоголю

Защитник «Зенита» Горшков рассказал о своём отношении к алкоголю
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Новичок «Зенита» Юрий Горшков рассказал о своём отношении к алкогольным напиткам. Он признался, что не любит употреблять спиртное.

— Как в целом отношение к спиртным напиткам?
— Я на самом деле не любитель, потому что знаю, что это вредно для организма, вредно для спортсмена тем более. Но в отпуске понятное дело, что могу позволить себе [выпить] пива, вина. Два-три бокала выпил, ничего такого в этом не вижу, — сказал Горшков в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, нынешним летом левый защитник Юрий Горшков перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с новым клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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