«У меня мурашки бежали». Новичок «Зенита» Горшков — о фанатах команды из Санкт-Петербурга

Новичок «Зенита» Юрий Горшков поделился воспоминаниями о прошлых пересечениях с болельщиками сине-бело-голубых.

«Мы один раз с «Зенитом» играли в Питере, когда был «Вираж». Это вот когда были Дзюба, Ракицкий, Лига чемпионов. Как у меня мурашки бежали, честное слово. Вот эта стена за воротами просто…» — сказал Горшков в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, нынешним летом левый защитник Юрий Горшков перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с новым клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.