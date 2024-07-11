Новичок «Зенита» Горшков рассказал, почему его переход в «Спартак» так и не состоялся

Защитник «Зенита», бывший футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков объяснил, почему не перешёл в московский «Спартак».

«На самом деле, всё правда. Мы с Зиной (Антоном Зиньковским. – Прим. «Чемпионата») сравнивали эту историю с боем Хабиба против Фергюсона, который срывался примерно четыре раза. Мы шутили между собой, что примерно та же история. Раз так, то, наверное, и не суждено этому случиться. Действительно за четыре года четыре раза «Спартак» выходил на меня, и каждый раз что-нибудь не складывалось.

Самый первый раз это я отказал. Это был мой первый год в Премьер-Лиге. Мне не хотелось сразу попасть в такую среду, там Айртон играл. Моё окружение, те же Николай Юрьевич Ларин и Игорь Витальевич Осинькин, говорили, что я только-только захожу, ещё совсем молодой и сырой, здесь играю, лучше спрогрессировать, окрепнуть», — сказал Горшков в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».