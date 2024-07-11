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«Спартак» рассчитывает увеличить посещаемость домашних матчей на три тысячи человек

«Спартак» рассчитывает увеличить посещаемость домашних матчей на три тысячи человек
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился ожиданиями от посещаемости домашних матчей красно-белых в новом сезоне чемпионата России. Функционер заявил о планах увеличить посещаемость хотя бы на три тысячи зрителей.

«На какую посещаемость домашних матчей рассчитываем в новом сезоне? Мы только начали абонементную кампанию, закончился только первый этап продаж. Задача есть — поднимать посещаемость по сравнению с прошлым годом. По прошлому году у нас получалось около 15 тысяч, хотел бы, чтобы в новом хотя бы на три тысячи зрителей было больше», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 московский «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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