«Со «Спартаком» всё было согласовано». Горшков — о решении перейти в «Зенит»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, как состоялся его переход из «Крыльев Советов».

«Закончился чемпионат, «Спартак» первый вышел на меня. Звонит Павел Олегович, говорит: «Вот «Спартак» предложение прислал». Первое, что я спросил: «А «Зенит»?» Он такой говорит: «Зенита» нет. Вот думай пока». Вот всё, я думаю-думаю. Буквально там уже на волоске, со «Спартаком», по-моему, всё было согласовано, на медосмотр надо было ехать, но я до последнего ждал.

И в 12 ночи мне Павел Олегович звонит и говорит, что «Зенит» сделал предложение, спрашивает, «Зенит» или «Спартак». Я говорю, что «Зенит», 100%. И самое интересное, что я прошёл медосмотр, приехал на подписание контракта, я даже не знал условий, ни срок, ни зарплату. Я реально сюда хотел», — сказал Горшков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».